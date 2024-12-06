Собянин: запускать фейерверки на Новый год в Москве не планируется

В Москве в этом году фейерверков на Новый год не будет, сообщил мэр города Сергей Собянин в интервью «РИА Новости». Также в 2022 и 2023 годах празднование Нового года в столице прошло без салютов.

В этом году фейерверк был организован в честь Дня Победы, однако на День города его отменили. В ночь на 2023 год проводилось голосование по поводу новогодних мероприятий. В результате было решено «воздержаться от фейерверков и крупных уличных концертов», отметил Собянин.

Он добавил, что доходы от новогодних мероприятий значительно превышают возможные сбережения на праздновании, и пообещал направить полученные средства «на помощь военнослужащим и их семьям, а также на восстановление новых территорий».

Также власти нескольких других регионов, включая Курскую и Брянскую области, Удмуртию и Пермский край, отменили новогодние фейерверки. Губернатор Удмуртии Александр Бречалов предложил сохранить салюты «до победы», а в Перми решение аргументировали усилением мер безопасности во время новогодних праздников.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2025 года минимальная пенсия москвичей с учетом городской доплаты составит 25 850 руб. в месяц.