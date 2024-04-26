Ветеран МУР Лобарев пояснил, как не попасться в сети маньяка на сайте знакомств

Многим сайты знакомств способствуют нахождению второй половинки или друзей, тем не менее у подобных ресурсов имеется страшная обратная сторона медали — риск наткнуться на мошенников или маньяков. Ранее сообщалось, что подобное произошло с москвичкой, ставшей жертвой такого онлайн-ухажера. Ветеран спецслужбы Московского уголовного розыска Алексей Лобарев рассказал, как не наткнуться на опасных личностей на сайтах знакомств. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, на подобных ресурсах встречаются как преступники-одиночки, так и целые организованные группы, выведывающие под разными предлогами персональные данные, информацию о финансовом положении людей. Маньяк чаще всего интересуется одинокими девушками, у которых отсутствуют родители, многочисленные друзья, которые в случае ее пропажи будут сразу искать.

Эксперт добавил, что важно избегать встреч в безлюдных местах: в лесу, на природе, в горах, а также не соглашаться на встречи ночью. А в случае если знакомый с сайта заехал на машине, следует сфотографировать его машину и сообщить, что снимки вы отправите родителям, друзьям.