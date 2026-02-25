Ветеран СВО рассказал, как дроны переписали тактику боя за четыре года

За четыре года, прошедших с начала специальной военной операции, тактика ведения боя совершила головокружительный виток эволюции. Если в 2022 году противоборствующие стороны могли позволить себе сходиться на достаточно близкие дистанции, то сегодня такое развитие событий стало смертельно опасным анахронизмом. Об этом в эфире «Крым 24» рассказал ветеран СВО Олег Кораблев, на примерах объяснив, как технологии переписали устав уличных и полевых сражений.

По его словам, в первые месяцы конфликт напоминал классические боестолкновения прошлых десятилетий: линии соприкосновения были плотными, а дроны, которые сейчас стали символом войны, тогда использовались точечно и в основном для разведки. Сейчас ситуация изменилась кардинально — небо над полем боя превратилось в сплошную сеть из «глаз» и ударных беспилотников. Это новое измерение боя делает прежнюю тактику массовых скоплений техники и живой силы не просто неэффективной, а губительной. Любое передвижение теперь отслеживается и мгновенно наказывается огнем.

Кораблев подчеркивает: массовое внедрение высокотехнологичных средств, от FPV-дронов до сложных систем разведки, не просто изменило войну, а создало новую реальность. Враг, который раньше был за горизонтом, теперь может находиться за много километров, но видеть каждый твой шаг. Главный итог этой технологической гонки — колоссальный рост цены ошибки и полное переформатирование подходов к наступлению и обороне.

