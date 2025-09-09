Ветеран «Вагнера» рассказал о жестоком наказании бойцов ЧВК за ошибки в особой стойке

Ветеран частной военной компании «Вагнер» с позывным Пересидок раскрыл жесткие методы подготовки бойцов во время обучения перед командировкой в зону спецоперации, пишет Lenta.ru.

Так, по словам ветерана ЧВК, одной из ключевых дисциплин стала отработка особой стрелковой стойки, отказ от которой мог привести к необычному наказанию — замене автомата на лук и стрелы.

По словам бывшего участника компании, инструкторы с первых дней обучали новобранцев особой фронтальной стойке при ведении огня, которая принципиально отличалась от армейской практики размещения корпуса полубоком. В «Вагнере» классическую армейскую стойку называли «стойкой лучника» и категорически запрещали ее применение.

Аргументировали замену стойки тем, что при фронтальном положении корпуса пуля противника с большей вероятностью попадет в бронежилет, а не в незащищенные боковые участки тела. Однако некоторые бойцы, прошедшие срочную службу в армии, с трудом переучивались и продолжали непроизвольно принимать привычную позу. Для них инструкторы применяли жесткую мотивацию. Одному из таких бойцов было прямо заявлено, что при следующем нарушении он лишится автомата за ненадобностью и получит настоящий лук со стрелами, с которым и отправится на передовую.

Пересидок подчеркнул, что подобная угроза воспринималась абсолютно серьезно и не как шутка, а как реальная мера дисциплинарного воздействия в назидание остальным.

«В компании спокойно могут отправить человека с луком и стрелами на "передок" в назидание другим», — подытожил экс-боец.

Ранее ветеран «Вагнера» Гост Юнгер рассказал о конфликтах по понятиям внутри ЧВК.