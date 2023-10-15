Ветеранов спецоперации пригласили на работу по сборке беспилотников в Ижевске
Фото: [©Виталий Невар/РИА Новости]
В Ижевске мужчин, которые вернулись со спецоперации, приглашают работать на должностях программистов или сборщиков дронов. Об этом сообщает Life.ru.
Отмечается, что место работы находится в Народном центре беспилотных систем.
Добавляется, что сотрудники занимаются сборкой разнофункциональных дронов, которые почти сразу отправляются в зону спецоперации.
Поясняется, что перед приемом на работу кандидаты проходят обучение.