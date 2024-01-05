Ветеринар Еремеев объяснил опасность новогодних игрушек для питомцев

По словам ветеринарного врача Константина Еремеева, в новогодние каникулы следует внимательнее следить за своими домашними животными: так, если они вдруг съедят дождик или мишуру с елки, то у них может возникнуть непроходимость. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что подобные новогодние украшения манят питомцев своим блеском.

По мнению специалиста, при случайном проглатывании дождика или мишуры извлечь ее из органов ЖКТ сможет только ветеринар-хирург.

Он отметил, что также значительную опасность для домашних питомцев таят хвоя и стеклянные игрушки. В связи с этим в новогодние праздники следует заботиться о безопасности новогодних украшений для домашних животных и при необходимости в любом случае обращаться за помощью к ветеринару.