Ветеринар Еремеев объяснил опасность новогодних игрушек для питомцев
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По словам ветеринарного врача Константина Еремеева, в новогодние каникулы следует внимательнее следить за своими домашними животными: так, если они вдруг съедят дождик или мишуру с елки, то у них может возникнуть непроходимость. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Он добавил, что подобные новогодние украшения манят питомцев своим блеском.
По мнению специалиста, при случайном проглатывании дождика или мишуры извлечь ее из органов ЖКТ сможет только ветеринар-хирург.
Он отметил, что также значительную опасность для домашних питомцев таят хвоя и стеклянные игрушки. В связи с этим в новогодние праздники следует заботиться о безопасности новогодних украшений для домашних животных и при необходимости в любом случае обращаться за помощью к ветеринару.