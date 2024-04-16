Ветеринар Гольнева перечислила способы обработки собак от клещей

Одновременно с природой весной также просыпаются и клещи, укус которых может быть смертельно опасен как для человека, так и для собак. Ветеринар Татьяна Гольнева рассказала, чем нужно обрабатывать своего питомца против клещей. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, на сегодняшний день из-за ухода с отечественного рынка популярных таблеток «Бравекто» и «Симпарика» многие владельцы собак испытывают трудности с выбором препаратов от клещей, поскольку российские препараты не обладают таким эффектом, как зарубежные аналоги, к тому же у них много побочных эффектов.

Ветеринар добавила, что при этом отечественные капли от блох и клещей хорошо себя зарекомендовали, в связи с чем можно остановить свой выбор на них. Это «Барс» и «Фиприст», из импортных капель оказывают хорошее воздействие «Фронтлайн» и «Прак-тик». Кроме того, можно использовать ошейники против клещей, спреи.