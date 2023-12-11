Ветеринар Юферева назвала причины нападения овчарки на младенца в Москве

По словам ветеринарного врача Натальи Юферовой, причинами кошмарного нападения немецкой овчарки на младенца в Новой Москве являются ошибки в воспитании животного. Об этом сообщает Life.ru .

Она добавила, что также здесь может свою роль играть и ревность собаки, непонравившиеся животному звуки младенца, воспринятые им как агрессию.

По мнению специалиста, поводом могло быть нарушение стайной иерархии в семье, где собаке не нашлось места, то есть животное стало чувствовать свою ненужность.