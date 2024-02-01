Ветеринары провели осмотр овец и верблюдов в агрокомплексе под Серпуховом
Фото: [пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия МО]
Специалисты Госветслужбы Подмосковья провели диагностические исследования животных в овцеводческом агрокомплексе в Серпухове, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Сейчас в данном агрокомплексе содержится свыше трехсот шестидесяти овец и два верблюда. Проведенные ветеринарные обследования позволят поддерживать эпизоотическое благополучие на территории Подмосковья, отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«За 2023 год в комплексе проведено более четырехсот лабораторных исследований на инфекционные заболевания и более ста профилактических вакцинаций, в том числе от бешенства и сибирской язвы», — указал глава Минсельхозпрода региона.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал привлекать специалистов в сферу АПК с помощью льготной ипотеки.