Виктор Кузнецов: новые патрульные машины для ДПС поспособствуют наведению порядка на дорогах Подмосковья

Накануне подмосковным подразделениям ДПС было передано 130 новых патрульных машин. Внедорожники будут способствовать наведению порядка на дорогах региона, подчеркнул начальник УГИБДД ГУ МВД России по Московской области Виктор Кузнецов.

Сотрудники Госавтоинспекции уже приступили к патрулированию дорог на новых машинах в Балашихе, Власихе, Люберцах, Красногорске, Мытищах, Дмитрове, Одинцово, Щелково и Люберцах.

Полноприводные кроссоверы имеют мощный двигатель — 190 лошадиных сил. Также в них предусмотрен ряд расширенных функций, в том числе камеры с обзором на 360 градусов, электронный контроль устойчивости, антиблокировочная система тормозов.

«Служба Госавтоинспекции — одна из самых профессионально подготовленных, технически оснащенных в системе органов внутренних дел, перед ней стоят очень серьезные и сложные задачи», — указал Виктор Кузнецов.

Автомобили подмосковным подразделениям ДПС были переданы в рамках проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные дороги». В церемонии вручения ключей от новой спецтехники приняли губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и начальник ГУ МВД России по Московской области Виктор Пауков.

В настоящее время порядок на дорогах региона обеспечивают свыше пяти тысяч автоинспекторов, в том числе около 1,8 тысячи сотрудников ДПС. Автопарк ведомства насчитывает 1,4 тысячи автомобилей и 125 мотоциклов.