Виновник смертельного ДТП в Одинцово предстанет перед судом

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Владикавказа, который устроил смертельное ДТП в Одинцово, сообщила пресс-служба ведомства.

Авария случилась в марте этого года. Обвиняемый управлял автомобилем «ВАЗ-21104». Мужчина нарушил ПДД и выехал на заснеженную обочину, в результате чего произошло столкновение с иномаркой. Водитель последней скончался на месте.

Дело по существу рассмотрит Одинцовский городской суд.

Ранее сообщалось, что в Домодедово столкнулись грузовик и «Газель».