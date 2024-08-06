Виновник смертельного ДТП в Одинцово предстанет перед судом
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Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Владикавказа, который устроил смертельное ДТП в Одинцово, сообщила пресс-служба ведомства.
Авария случилась в марте этого года. Обвиняемый управлял автомобилем «ВАЗ-21104». Мужчина нарушил ПДД и выехал на заснеженную обочину, в результате чего произошло столкновение с иномаркой. Водитель последней скончался на месте.
Дело по существу рассмотрит Одинцовский городской суд.
Ранее сообщалось, что в Домодедово столкнулись грузовик и «Газель».