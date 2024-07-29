Мужчина погиб в ДТП с грузовиком и «Газелью» на трассе в Подмосковье

Мужчина стал жертвой ДТП в Домодедово. Там столкнулись грузовик и «Газель», сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла накануне днем на сорок втором километре автодороги «Дон». Столкнувшиеся транспортные средства ехали в попутном направлении.

Погибший — пассажир «Газели», водителя данного автомобиля госпитализировали, уточнили в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что на трассе в Солнечногорске столкнулись грузовик и автобус.