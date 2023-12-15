Виновным в осквернении могилы участника спецоперации в Чите оказался шестнадцатилетний подросток

Изначально сообщение в полицию о том, что была изуродована могила погибшего в специальной военной операции бойца, поступило от его родственников. Сразу же после этого было возбуждено уголовное дело, начались поиски злоумышленника. Оперативные мероприятия принесли успех. Основным подозреваемым стал 16-летний подросток, который уже признался в содеянном. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на данные правоохранителей.

«Подросток пояснил сотрудникам полиции, что на кладбище оказался случайно. Там же нашел баллончик с краской и решил проверить, какого она цвета», - указали представители пресс-службы УМВД по Забайкалью.

А еще юноша при помощи зажигалки поджег венки, которые стояли на могиле. Следствие продолжается, парню грозит уголовное наказание за содеянное.