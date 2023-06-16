Виталий Кличко сообщил о прогремевшем в Киеве взрыве

По его словам, он прозвучал в Подольском районе.

Такие сведения он привел в своем микроблоге. Немного позже мэр украинской столицы уточнил, что взрыв был связан с работой системы противовоздушной обороны. По его утверждению, в результате воздушного налета не были повреждены никакие городские объекты.

По свидетельствам самих киевлян, несколько очень мощных взрывов были зафиксированы в аэропорту Жуляны. Во всех регионах Украины сегодня также была объявлена воздушная тревога.