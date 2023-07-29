Вице-мэра Архангельска задержали по подозрению в получении взяток

Правоохранители считают, что заместитель главы Архангельска Владислав Шевцов и замдиректора ООО «Спецавтохозяйство по уборке города» в течение двух лет подряд получали взятки от одного из предпринимателей. Им передавалось по 150 тысяч рублей каждый месяц. Итого взяточники получили по 3,5 миллиона рублей на человека. Такая преступная деятельность квалифицирована как взятки с использованием служебного положения, да еще и в особо крупной размере и по предварительному сговору. Об этом сообщило ТАСС.

Чиновников задержали сотрудники Федеральной службы безопасности. Сейчас ведутся обыски на работе и дома у подозреваемых, проводятся следственные действия.