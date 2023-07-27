Вице-премьер Сомали рассказал о борьбе с терроризмом в стране

Вице-премьер Сомали Ахмед Джама рассказал РИА Новости на полях форума «Россия – Африка», что борьба с терроризмом в стране, в частности, с группировкой Аш-Шабаб (запрещена в РФ как террористическая) является дорогостоящим мероприятием.

Политик сообщил, что определенные успехи уже достигнуты.

Он отметил, что Россия делала Сомали предложения о помощи в борьбе с терроризмом, но сейчас власти страны нацелены на возрождение государственных институтов. Это поможет добиться снятия санкций, которые, по мнению Джамы, давно устарели.

Из-за них Сомали не может даже приобрести оружие, необходимое для борьбы с террористами.