ВКС России уничтожили катер с десантной группой близ острова Змеиный

Самолет ВКС России уничтожил быстроходный военный катер Willard Sea Force американского производства с десантной группой, сообщили в Минобороны.

Операция произошла восточнее острова Змеиный.

В ведомстве не уточнили количество украинских десантников на катере.

В начале спецоперации на Украине российские войска без боя захватили Змеиный (территориально относится к Одесской области) и взяли в плен гарнизон ВСУ. Летом 2022 года российские войска оставили остров.