ВКС России уничтожили катер с десантной группой близ острова Змеиный
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Самолет ВКС России уничтожил быстроходный военный катер Willard Sea Force американского производства с десантной группой, сообщили в Минобороны.
Операция произошла восточнее острова Змеиный.
В ведомстве не уточнили количество украинских десантников на катере.
В начале спецоперации на Украине российские войска без боя захватили Змеиный (территориально относится к Одесской области) и взяли в плен гарнизон ВСУ. Летом 2022 года российские войска оставили остров.