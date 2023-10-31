Жительницу Подмосковья задержали за незаконное хранение мефедрона

Подмосковные росгвардейцы задержали тридцатилетнюю женщину, при которой обнаружили сверток с порошкообразным веществом.

Информацию о подозрительной гражданке, которая что-то тщательно ищет на земле, правоохранители получили во время патрулирования улиц в Пушкино, сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

Росгвардейцы задержали женщину до приезда следственно-оперативной группы. Экспертиза показала, что в свертке был мефедрон. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее подмосковные росгвардейцы задержали двоих мужчин, которые из хулиганских побуждений разбили стеклянную дверь ресторана в Королеве.