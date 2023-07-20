Владелец танкера Beks Loyal отверг обвинения в причастности к атаке на Крымский мост

Представитель компании-судовладельца BEKS SHIPMANAGEMENT & TRADING S.A. отверг предположения о причастности танкера Beks Loyal к атаке на Крымский мост.

Судно находилось в 100 км от места теракта, и никак не могло принимать в нем участие, заявил он РИА Новости.

По словам собеседника агентства, в компании расстроились, услышав такую версию. Он заявил, что арендатором судна является россиянин, танкер перевозит российские грузы. Так что связывать Beks Loyal с инцидентом на Крымском мосту было бы нелогично.

Ранее Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты гражданских кораблей, с которых могли запустить катера-дроны по Крымскому мосту. Как считают хакеры, в осуществлении диверсии могли быть задействованы танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade.