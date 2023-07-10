Владельца алкогольного холдинга внесли в список террористов за финансирование ВСУ

Ранее Черняка объявили в розыск в Москве, а СК возбудил в отношении него уголовное дело по статье о финансировании терроризма.

По данным следствия, Черняк перечислил на счета украинских боевиков более 500 млн рублей. Кроме того, он приобрел и передал ВСУ военные товары на сумму 90 млн рублей.

Холдинг Черняка выпускал водку под марками «Хортица», «Мороша», «Первак» и др. Штаб-квартира холдинга расположена в Киеве, но украинская доля составляют только четверть от всех активов компании.