Владельцу аэропорта Домодедово перекрыли выезд из России

Решение на ограничение для выезда Каменщика вынесено по ходатайству генеральной прокуратуры. Правоохранители считают, что владелец аэропорта является резидентом Турции, а также Объединенных Арабских Эмиратов, и по этой причине ему нельзя выезжать из РФ. Суд принял решение по этому поводу 25 февраля.

Запрет на выезд из России получил также Валерий Коган, который ранее возглавлял наблюдательный совет авиагавани. По мнению прокуратуры, он является гражданином Израиля. Микроблог пояснил, чем объясняется такое решение.

«Связано оно с недавним скандалом вокруг руководителей аэропорта, которые вывели 18 миллиардов рублей за рубеж под видом погашения займов. В дальнейшем планируется переход аэропорта Домодедово во владение Росавиации», — указали его авторы.

Ранее сообщалось, что прокуратура попросила суд сделать закрытым процесс по делу Домодедово, поскольку этот аэропорт связан с системой антитеррористической защиты и транспортной безопасностью Московского авиаузла. Сейчас суд рассматривает данные, представленные финансовой разведкой.