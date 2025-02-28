Суд рассмотрит данные финразведки о выводе активов по «делу Домодедово»

Прокуроры обратились к суду с просьбой о закрытии процесса по «делу Домодедово», ссылаясь на данные, связанные с системой антитеррористической защиты и транспортной безопасностью Московского авиаузла, рассказал источник РБК.

Рассмотрение «дела Домодедово» началось в пятницу, 28 февраля, в Арбитражном суде Московской области. В центре этого дела находятся документы финансовой разведки, подтверждающие факты вывода капитала и наносимого ущерба экономическому суверенитету России. В конце января Генеральная прокуратура (ГП) выступила истцом по делу.

«Раскрываются материалы уголовных дел, возбужденных по фактам хищения бюджетных средств при строительстве взлетно-посадочной полосы и нарушениях законодательства о противодействии терроризму, другая критически важная информация», — отметил источник.

Он также отметил, что предварительное заседание по просьбе ГП было закрыто в интересах национальной безопасности.

Ответчиками по «делу Домодедово» выступают Дмитрий Каменщик, Валерий Коган и другие лица, которые могут быть причастны к выводу капитала из страны. Их представители выразили протест против закрытия процесса, утверждая, что информация о государственной и коммерческой тайне не была должным образом аргументирована. Также они оспорили сведения об иностранном гражданстве Когана и Каменщика, заявив, что эти данные не соответствуют действительности.

Следующее судебное заседание по «делу Домодедово» назначено на 25 марта 2025.

Ранее сообщалось, что осужденный за теракт в аэропорту «Домодедово» пытался засудить Федеральную службы исполнения наказаний (ФСИН) из-за условий содержания.