Владельцы Geely Monjaro жалуются на сбои в работе подушек безопасности

Канал привел пример из Московской области. Анна, двигаясь ночью по трассе со скоростью 90 км/ч на своем Monjaro, столкнулась лоб в лоб с лосем. Удар был такой силы, что животное погибло, а автомобиль получил серьезные повреждения передней части, вплоть до деформации приборной панели.

Как утверждает владелица, ни одна из подушек безопасности не сработала. Женщина, оставшаяся в живых после столкновения, обратилась к российскому дистрибьютору Geely с просьбой провести расследование и установить причины неисправности. Однако в ответ она получила стандартное письмо с отказом. Представители компании заявили, что не могут определить причину проблемы, и рекомендовали обратиться к дилеру, у которого был приобретен автомобиль. Просьба о проведении независимой экспертизы была проигнорирована.

Ранее автоэксперт Житнухин назвал автомобили, растущие с возрастом в цене. По его словам, в прошлом году в Екатеринбурге была продана «Волга» ГАЗ-21 1965 года выпуска за 4,5 млн руб.