Автоэксперт Житнухин назвал автомобили, растущие с возрастом в цене

Обычно автомобили теряют в цене с возрастом, но это не относится к уникальным моделям и автомобилям класса люкс, сообщил Евгений Житнухин, коммерческий директор автомобильного маркетплейса FRESH, в интервью агентству «Прайм».

Уникальные предметы становятся все более ценными из-за своей редкости на рынке и исторической значимости. Например, в прошлом году в Екатеринбурге была продана «Волга» ГАЗ-21 1965 года выпуска за 4,5 млн руб. Это стоимость современного автомобиля, но для ценителей ретро это не имеет значения.

«Таких моделей на рынке почти не осталось, поэтому они легко продаются, особенно если это штучные экземпляры с историей», — объяснил специалист.

В премиум-классе выгодно реализовать можно автомобиль Audi Q3: его цена за три года увеличилась с 2,4 до 3,6 млн руб.

Что касается Lexus GX, то в 2020 году его стоимость у дилеров составляла 4,8 млн руб. Спустя три года автомобиль можно было продать уже за 7 млн руб., что на 46% дороже первоначальной стоимости авто.

«Это связано с уходом марок из России, инфляцией и падением рубля, а также ростом затрат на транспортировку и налоги», — заключил Житнухин.

Ранее автоэксперт Балабас пояснил, почему ремонт китайских авто дорого обходится.