Владельцы пункта выдачи Wildberries в Московской области совершили кражу товаров более чем на пять миллионов рублей

Владельцы пункта выдачи заказов Wildberries в Московской области незаконно вынесли товары на сумму более пяти миллионов рублей. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что в этой махинации были задействованы 21-летние жители Бронниц, накупившие с подставных аккаунтов на маркетплейсе дорогих товаров. При поступлении в пункт выдачи они оформляли возврат, а при передаче подменяли коробку похожей с различной дешевкой.

Отмечается, что в течение двух месяцев им удалось присвоить себе более 90 товаров.

Добавляется, что в настоящее время парни задержаны полицейскими, они признали свою вину, и теперь им грозит до 10 лет колонии.