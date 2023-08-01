Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за переход ж/д путей в неположенном месте
Президент РФ поддержал закинициативу Мособлдумы, связанную с железной дорогой
Фото: [©Михаил Метцель/РИА Новости]
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разработанный Мособлдумой, который подразумевает увеличение размера штрафов за переход железнодорожных путей в неположенном месте. Об этом сообщили в пресс-центре Мособлдумы.
Отмечается, что теперь размер штрафов увеличен со 100 до 1500 рублей — для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, и до 500 рублей — для остальных регионов. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
Напоминаем, что штрафовать будут только в тех случаях, когда в радиусе километра есть обустроенный переход путей. Ожидается, что это поможет снизить количество несчастных случаев на железной дороге.
«Сейчас в Подмосковье строится 5 разноуровневых переходов через пути, 30 одноуровневых и запланирована программа по реконструкции переходов через линии МЦД. Было ликвидировано более 170 „народных троп“, — добавил Игорь Брынцалов.