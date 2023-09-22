Владимир Зеленский пообещал продолжить украинское контрнаступление осенью и зимой

По его словам, для этого будет сделано все возможное.

Президент Украины анонсировал продолжение активных действий со стороны украинской армии в осенний, и даже зимний период. Такое обещание он дал американским СМИ во время поездки в Соединенные Штаты.

«Мы сделаем все возможное, чтобы не останавливаться в тяжелые дни осенью, когда будет плохая погода, и зимой», - привело утверждение украинского лидера издание Bloomberg.

В то же время ряд экспертов отметили, что Зеленский в эту поездку был принят более холодно американскими властями, чем в прошлый раз. Ему не давали никаких обещаний, и даже не дали выступить перед Конгрессом США.