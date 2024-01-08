Вламываются с автоматами домой: на Украине участились случаи насильственной мобилизации

Военкоматы и раньше отлавливали новых бойцов на улицах, но сейчас силовики приходят домой к украинцам даже в ночное время суток, вытаскивая из домов насильно.

По данным РИА Новости, ночные рейды участились именно в поселениях Украины. В одном из таких забрали сразу 70 человек, которые предварительно подходят для участия в сражениях. Большую часть жителей забрали сразу после Нового года, многих 2 января.

«Стучат сильно и вламываются. Проверяют, есть ли в доме мужчины призывного возраста... В селе 3 тысячи домов», — рассказала одна из жительниц.

Как правило, многие люди сидят в жилищах в вечернее время, и именно этим пользуются сотрудники военкоматов. При этом, по словам украинки, в одном из домов силой забрали сыновей парализованной женщины: ухаживать за ней больше некому.