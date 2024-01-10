Власти Белгорода предупредили об авиационной опасности
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Мэрия Белгорода объявила авиационную опасность в областном центре.
Власти призывают жителей города оставаться дома и не подходить близко к окнам.
Подробностей о возможной атаке в мэрии не сообщили.
30 декабря Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ, в ходе которой погибло 25 мирных граждан, ранения получили более ста человек. Практически каждый день во время новогодних праздников в регионе объявляют сигнал ракетной опасности.
Так, сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за прошедшие сутки ВСУ обстреляли регион более 50 снарядами, включая осколочные боеприпасы.
8 января власти областного центра сообщали о трех пострадавших в результате обстрела со стороны ВСУ.
Желтый уровень террористической опасности установлен в Белгородской области еще с апреля 2022 года.