Власти Белгорода предупредили об авиационной опасности

Власти призывают жителей города оставаться дома и не подходить близко к окнам.

Подробностей о возможной атаке в мэрии не сообщили.

30 декабря Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ, в ходе которой погибло 25 мирных граждан, ранения получили более ста человек. Практически каждый день во время новогодних праздников в регионе объявляют сигнал ракетной опасности.

Так, сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за прошедшие сутки ВСУ обстреляли регион более 50 снарядами, включая осколочные боеприпасы.

8 января власти областного центра сообщали о трех пострадавших в результате обстрела со стороны ВСУ.

Желтый уровень террористической опасности установлен в Белгородской области еще с апреля 2022 года.