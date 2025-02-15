Власти Британии не стали заново отправлять в суд дело об убийстве детей в Саутпорте

Убийце детей из Саутпорта дали срок лишения свободы минимум в 52 года. Власти не будут отправлять апелляцию, чтобы еще более ужесточить приговор. Об этом заявил Ричард Хермер, британский генеральный прокурор, точку зрения правительства Великобритании привело РИА Новости.

Некоторые британцы раскритиковали суд за слишком мягкий приговор в отношении 18-летнего Акселя Рудакубана. Его признали виновным по 13 пунктам обвинения, в том числе в убийстве несовершеннолетних. Ему дали 52 года лишения свободы в качестве минимального срока наказания. Люди считают, что убийца, пусть и в старости, сможет выйти на свободу, и это несправедливо. Хермер заявил, что правоохранители не станут подавать апелляцию на этот приговор, чтобы не заставлять родственников погибших детей заново проходить через все судебные процедуры.

«Никто не хотел бы, чтобы семьи подвергались дальнейшему ненужному судебному процессу при отсутствии реалистичных правовых оснований для ужесточения приговора», — указал он.

Генпрокурор добавил, что такой приговор является вторым по жесткости в истории Англии. У заключенного есть все шансы никогда не выйти из стен тюрьмы.

Ранее в Британии двое министров призвали Запад заметно усилить давление на Россию. Такое заявление сделали министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, а также руководитель министерства обороны Джон Хили. По их мнению, в отношении РФ надо заметно устрожить рестрикции в энергетической сфере, чтобы как можно больше усилить позиции Украины перед запуском мирных переговоров.