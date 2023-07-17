Власти четырех украинских регионов с самого утра объявили воздушную тревогу

Судя по специальной онлайн-карте, которая была создана министерством цифровой трансформации Украины, тревога была объявлена практически одновременно в каждой из этих областей. Это произошло в 07.57. Помимо этого, такое же оповещение было сделано и на территории контролируемой Киевом части Запорожской области.

Об этом сообщило ТАСС. Подобные тревоги объявляются в украинских регионах на протяжении девяти месяцев, с 10 октября прошлого года. Воздушные налеты начались 10 октября, всего через 2 суток после того, как на Крымском мосту был совершен теракт, который привел к его повреждению.