Власти Франции вывели на улицы городов бронетехнику для подавления уличных беспорядков

Уровень насилия во время волнений, которые начались после убийства 17-летнего подростка в парижском пригороде, очень высок. По этой причине правительство стало принимать жесткие меры.

Глава министерства внутренних дел Жеральд Дарманен уже охарактеризовал насилие, которое сейчас творится в стране, как нечасто встречающееся. Только в ночь на 29 июня было сожжено четыре десятка полицейских машин, поджоги происходили в мэриях, комиссариатах, различных государственных учреждениях. Поэтому уже к вчерашнему вечеру МВД задействовало для подавления беспорядков порядка 40 тысяч полицейских. В ряде городов властям пришлось вывести на улицы бронетехнику и отряды спецназа.

«В соответствии с указаниями по жесткому пресечению беспорядков полицейские и жандармы провели 667 задержаний», - заявил министр.

Его слова привело ТАСС. Судя по всему, такие меры приводят к положительному результату. Во многих населенных пунктах установилось пусть и неустойчивое, но затишье. Там уличные беспорядки хотя бы на какое-то время прекратились.