Власти Индии перебросили в штат Манипур дополнительные силы безопасности из-за межэтнического конфликта

В этом штате на северо-востоке страны уже несколько месяцев не прекращаются межэтнические столкновения между представителями племен куки и мейтей. С 3 мая общее число жертв составило 142 человека, еще 17 считаются пропавшими без вести.

Для восстановления порядка власти уже перебросили в Манипур порядка 20 тысяч военных и полицейских. Но в ночь на воскресенье обстановка в штате вновь накалилась. В результате стычек погибли 6 человек, еще 16 получили ранения.

Все началось с того, что мигранты из племени мейтей потребовали предоставить им статус так называемой зарегистрированной касты, что давало бы ряд льгот и привилегий. Представители племени куки, коренное население штата, сочло это покушением на свои права.