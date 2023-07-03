Власти Японии эвакуируют из своих домов почти полмиллиона человек из-за сильнейших ливней

Из-за обильных осадков в ряде регионов страны правительство ожидает сильного разлива рек и оползней. Все они будут угрожать жизням и здоровью населения.

Только в городе Курумэ, который находится в юго-западной префектуре Фукуока, предписания о выезде в безопасное место получили не менее чем 115 тысяч человек. Здесь уровень угрозы людям был поднят до «четверки» по пятибалльной шкале. В другой юго-западной префектуре, Кумамото, распоряжения об эвакуации получили минимум втрое большое число людей, 360 тысяч человек. Об этом рассказал телеканал NHK.

В данной части Японии ежегодно проходят очень сильные дожди, которые зачастую приводя к человеческим жертвам.