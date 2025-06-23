Власти Катара объявили об успешном отражении атаки Ирана на военную базу США

Противовоздушная оборона Катара успешно отразила иранский ракетный удар по военной базе Соединенных Штатов на своей территории. Об этом сообщило катарское Министерство обороны в социальной сети Х.

Представители Минобороны завили, что в безопасности находятся как воздушное пространство эмирата, так и вся территория страны.

«Министерство обороны сообщает, что системы ПВО Катара успешно отразили ракетную атаку по авиабазе Аль-Удейд», — указали они.

Военные добавили, что по итогам ударов не отмечено погибших либо раненых. Это показывает, что Катар в состоянии противостоять любым угрозам извне.

Ранее сообщалось о взрывах, которые слышали в Дохе, столице Катара. Местные жители заявили, что видели в небе ракеты и после этого их дома начали содрогаться от разрывов. Громкие звуки отмечали как в самой Дохе, так и в ее пригородах. По утверждению иранцев, ими было выпущено 10 ракет по военной базе США на катарской территории.