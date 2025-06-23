Над столицей Катара и в ее пригородах услышали несколько взрывов

Звуки взрывов корреспондент издания услышал, когда находился в Вакре, южном пригороде Дохи. Такие же взрывы люди фиксировали и на севере столицы Катара. Жители говорят, что видели в небе ракеты, и после этого их дома начали содрогаться от разрывов. До этого посольство США призвало всех американцев, которые находятся в Катаре, укрыться в убежищах до особого уведомления.

Ранее сообщалось, что Иран начал военную операцию против военных баз США в Ираке и Катаре. По словам иранских СМИ, по Катару было выпущено 10 ракет, и еще одной ударили по Ираку. Из заявления иранских военных после нападения на базы США следует, что они не оставят без ответа ни одно проявление враждебности в свой адрес.