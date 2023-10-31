Власти Казахстана назвали причину аварии на шахте под Карагандой

К катастрофе с десятками смертей привело многочисленное несоблюдение правил промышленной безопасности.

Шахта имени Костенко расположена в Карагандинской области, и на ней погибло 46 шахтеров. Она принадлежит акционерному обществу «АрселорМиттал Темиртау». Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов во время правительственного заседания напомнил, что буквально в августе произошло ЧП на другой шахте, принадлежащей все той же компании. Тогда также погибло 5 человек.

«Произошедшая трагедия с более многочисленными жертвами напрямую связана с нарушениями в сфере промышленной безопасности», - категорично отметил он.

Его слова привели РИА Новости. По мнению Смаилова, во всем виновато руководство этой организации. Сейчас уже завершается передача данного АО в руки государства.