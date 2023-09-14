Власти Крыма назвали фейком все сообщения об эвакуации жителей Феодосии

Ранее сразу целый ряд ложных сайтов, маскирующихся под официальные каналы Республики Крым, сообщили, что c некоторых улиц этого города начали вывозить жителей.

Сразу же вслед за появлением ложных сообщений стали распространяться слухи. Их опроверг советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. По его словам, никакой эвакуации не проводится.

«Фиксируем вбросы украинских фейковых каналов, которые маскируются под республиканский», - указал он в своем микроблоге.

Затем Крючков добавил, что жителям полуострова стоит доверять только проверенным каналам информации.