Власти Крыма рассказали о сбитом беспилотнике

Глава Республики Крым, Сергей Аксенов, сообщил об успешной операции противовоздушной обороны (ПВО), в результате которой был сбит беспилотный летательный аппарат в центральной части Крыма.

Согласно информации, опубликованной в социальных сетях Сергея Аксенова, ПВО эффективно справилась с задачей и уничтожила вражеский беспилотник, который проник в воздушное пространство региона. В результате операции никто не пострадал, и ситуация полностью находилась под контролем российских военных.

В настоящее время не предоставляется информации о происхождении и намерениях беспилотного летательного аппарата, который был сбит ПВО. Органы безопасности региона проводят соответствующее расследование, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.