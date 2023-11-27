Власти Крыма сообщили о погибшем человеке из-за разразившейся непогоды

В селе Морское, которое находится под Судаком, погиб крымчанин из-за шторма и шквального ветра.

Об этом сообщил Олег Крючков, советник главы Республики Крым.

«Человек вышел смотреть на волны и, к сожалению, трагически погиб», - заявил он в телеэфире канала «Россия-24».

По предварительным данным, трагедия произошла в селе Морское, расположенном неподалеку от Судака. Ранее представители министерства по чрезвычайным ситуациям заявили, что на территории полуострова от непогоды пострадали десятки домов, упало множество деревьев. По их данным, в Евпатории медицинскую помощь пришлось оказать семи жителям. Двоих из них пришлось госпитализировать в состоянии средней степени тяжести.