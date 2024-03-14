Власти Курской области предупредили об угрозе атаки вражеских беспилотников

Украинские войска могут в самое ближайшее время предпринять очередную атаку при помощи беспилотников на приграничную в Украиной территорию Курской области.

Об этом приводится в официальном аккаунте властей российского региона в соцсетях. Жителей Курской области предупредили о ракетной опасности и угрозе атаки вражеских БПЛА.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — сообщается в сообщении правительства региона.

Ранее мы рассказали подробности обстрела села Тишанка Белгородской области. Сейчас все еще продолжаются подомовые обходы, а также, по данным губернатора, не меньше 120 домов получили повреждения в результате украинских атак за прошлые сутки.