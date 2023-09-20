Власти Нагорного Карабаха заявили об одностороннем прекращении огня

Они согласились на предложение российских миротворцев и перестанут обстреливать азербайджанские силы, которые штурмуют их позиции.

Об этом сообщило издание 24News, которое привело сообщение республиканского информационного центра. Тот заявил, что силам республики нанесен заметный урон, на ряде направлений азербайджанцы прорвали их позиции и овладели господствующими высотами. Также утеряны некоторые стратегические узловые точки дорог.

При этом усилия международного сообщества недостаточны и не приводят к прекращению конфликта. На этом фоне подразделения карабахских ополченцев перестают вести огонь с 13.00 сегодняшнего дня в одностороннем порядке. Они приняли такое решение в соответствии с предложением российских миротворческих сил.