Власти Нигера приготовились к отражению военного вторжения в страну

Эта страна полна решимости отразить нападение извне, даже в случае агрессии целой коалиции стран.

Премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн, который был назначен на свой пост после отстранения президента, заявил о готовности армии отразить нападение.

«Помните, что у нас закаленная армия, армия, которая сильнее террористов. Если какое-либо государство решит нас атаковать, мы будем защищаться», - предупредил он.

Нигерские военные сместили президента со своего поста в июле этого года и взяли власть в свои руки. Вслед за этим большинство стран Запада осудило переворот. Они устроили экономическую блокаду этой африканской страны, и допустили гипотетическую возможность возвращения силой прежнего правительства.