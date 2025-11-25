Власти Нижегородской области расширили сеть Wi-Fi на фоне ограничений мобильного интернета

В ответ на многочисленные обращения жителей о нестабильной работе мобильного интернета губернатор Никитин пояснил, что ограничения вводятся исключительно по требованию спецслужб для обеспечения безопасности. При этом власти признают возникающие неудобства и активно работают над компенсационными мерами. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Одним из ключевых решений стало масштабное расширение сети общественного Wi-Fi. Во второй половине 2025 года в регионе заработали 386 новых точек доступа, что значительно усилило цифровую инфраструктуру. Общее количество таких хот-спотов превысило 1,8 тыс. единиц, охватывая социально важные объекты: поликлиники, МФЦ, родильные дома, транспортные узлы и общественные пространства.

Параллельно развивается система «белых списков» — перечней ресурсов, остающихся доступными даже в периоды ограничений. Помимо федеральных платформ вроде «Госуслуг» и «Почты России», в него предложили включить региональные сервисы. Эта мера позволяет сохранять доступ к критически важным онлайн-функциям.

Итогом становится формирование сбалансированного подхода к цифровой безопасности. Власти демонстрируют готовность учитывать оперативную обстановку, одновременно минимизируя бытовые последствия для граждан через развитие альтернативных каналов связи и избирательную фильтрацию интернет-трафика.

Ранее блогер заявил, что отключение интернета делает невозможными массовые акции протеста.