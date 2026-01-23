Власти Нижнекамска просят не паниковать и сообщают о фейках после трагедии в лицее

После нападения в нижнекамском лицее городская администрация обратилась к жителям с официальным заявлением, размещенным в Telegram-канале пресс-секретаря. В обращении чиновники предупреждают о распространении в социальных сетях и комментариях к новостям провокационных фейков и ложных угроз, призванных посеять панику и дестабилизировать обстановку в городе.

Администрация города сообщила, что все подобные сообщения являются подделками, не имеющими реальной основы. Также власти Нижнекамска заявили, что все ссылки на подобный контент незамедлительно передаются в правоохранительные органы для установления и привлечения к ответственности их создателей. Горожанам рекомендуют сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

Напомним, что нападение произошло утром 22 января в одном из лицеев Нижнекамска. 13-летний ученик нанес ножевые ранения сотруднице учреждения и был задержан на месте происшествия. В ходе расследования выяснилось, что на одежде подростка имелись надписи, связанные с погибшей ранее одноклассницей. Трагедия вызвала широкий общественный резонанс и привела к волне спекуляций в Сети.

Ранее сообщалось, что подросток прислал сообщение после нападения на школу в Нижнекамске.