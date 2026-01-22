Одноклассница рассказала о сообщении от напавшего на лицей в Нижнекамске подростка

Одноклассница подростка, который ворвался с ножом в лицей № 37 Нижнекамска, рассказала о сообщении от него после трагического инцидента, сообщило интернет-издание «Абзац».

Одноклассница рассказала, что после эвакуации в школьном чате появилось сообщение нецензурного характера от нападавшего подростка.

Собеседница «Абзаца» добавила, что подростка никто не обижал в классе. Однако сам юноша, по словам школьницы, мог обозвать других ребят неприлично. Иногда в чате или во время общения он поднимал темы, не связанные со школьной жизнью.

«Говорил или писал про расчлененку, я уже не помню», — отметила школьница.

В СМИ появилась версия, что школьник проявил агрессию на фоне внутренних переживаний. В четверг, 22 января, в городе проходят похороны ученицы 6-ого класса. Нападавший дружил с девочкой. Собеседница «Абзаца» не может комментировать, связаны ли между собой два события. По ее словам, погибшая училась в параллельном классе.

«Не знаю, правда ли насчет девочки», — рассказала школьница.

Ранее стало известно о состоянии раненой при нападении на школу в Нижнекамске женщины.