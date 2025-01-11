Власти объявили режим ЧС в Котовске после атаки БПЛА

В городе Котовск Тамбовской области введён режим чрезвычайной ситуации в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов на два многоквартирных дома. Об этом проинформировали в пресс-службе администрации региона.

В ночь на 11 января два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинского производства врезались в жилые дома в городе Котовске. В результате инцидента пострадали семь человек.

Для координации действий создан оперативный штаб. Для жителей повреждённых квартир организован пункт временного размещения в школе на улице 9-й Пятилетки.

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