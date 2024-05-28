Власти помогут восстановить поврежденный обломками БПЛА частный дом в Балашихе

Власти помогут восстановить частный дом на Зеленой улице в микрорайоне Кучино, который получил повреждения в результате падения обломков сбитого над Балашихой беспилотника.

Как рассказала жительница дома Наталья Копьева, слова которой приводит РИАМО, за пять минут до случившегося она гуляла с пятилетним внуком во дворе.

«Вошли в дом и в этот момент услышали один взрыв, в стороне. Другой взрыв по нашей улице дальше. <…> И когда уже шарахнуло по нашему дому, полетели палки, все — муж скомандовал: «Быстро на выход». Мы успели выскочить», — рассказала женщина.

БПЛА был сбит системой ПВО накануне около девяти часов вечера. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что людям обязательно помогут с восстановлением дома.