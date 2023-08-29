Власти Приморья приступили к эвакуации одного из населенных пунктов из-за подтопления

Его жителей будут вывозить во Владивосток, чтобы не подвергать опасности.

Эвакуацию устраивают в поселке Моряк-Рыболов, который расположен на территории Ольгинского муниципального округа. В Приморском крае из-за дождей существует угроза серьезного наводнения. В большинстве рек должны появиться сильные паводки. Поэтому местному населению предлагают перебраться в безопасные места. Тем, кто не может это сделать это самостоятельно, предлагают помощь в перемещении. Так для жителей поселка сегодня утром подаются автобусы.

«Принято решение сегодня эвакуировать жителей поселка Моряк-Рыболов. Прошу обратиться и записаться, кто у нас будет эвакуироваться», - попросила людей глава Ольгинского округа Екатерина Ванникова.

Ее слова привело ТАСС. Данный муниципалитет признан одним из наиболее опасных мест при возможном наводнении. Паводкоопасными признаны в Приморье сразу 21 район.