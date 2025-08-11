Власти России пообещали защищать Калининградскую область всеми средствами

Россия будет обеспечивать безопасность Калининградской области всеми средствами, которые для этого необходимы. Такое заявление сделал в эфире телеканала «Россия 24» Сергей Рябков, заместитель руководителя Министерства иностранных дел РФ.

По словам замминистра, Калининградская область является субъектом РФ. Она неотъемлемая часть страны, и покушение на нее будет пресекаться.

«Всеми необходимыми средствами мы будем обеспечивать ее безопасность», — указал дипломат.

Ранее Рябков заявил, что РФ не приемлет ультиматумы и попытки выставлять требования. Таким образом он отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о возможном введении 100%-й пошлины на российский импорт, если Москва не согласует мирное соглашение с Киевом.